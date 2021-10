A vida num abraço

Não é a família que faz as pessoas. São as pessoas que fazem a família. A soma das partes que constituem o todo, a rede de suporte que se entrelaça. Por isso é que há amigos que são família, como há famílias em que não há amizade.

Abraço, aconchego, a nossa primeira experiência interativa. O mais importante no início e no fim da nossa existência.



Assim começa e termina o filme baseado no livro Five feet apart, de Rachel Lippincott:



"Toque humano, a nossa primeira forma de comunicação, que nos traz segurança, proteção, conforto. Conecta-nos quando estamos felizes, ampara-nos em momentos de medo, entusiasma-nos em momentos de paixão e amor. Precisamos do toque de quem amamos, quase tanto, como de ar para respirar (...)".