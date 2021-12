Hipnoterapia

Um estado que poderia ser o do sono, num sonho, mas aqui os reflexos são diminuídos ou inexistentes. É efetivamente um estado natural de relaxamento consciente, onde os reflexos e as sensações estão presentes. Conscientes. Desmistificando, é o que se chama de transe hipnótico.

O meu corpo começou a relaxar, senti o batimento cardíaco a desacelerar, a respiração mais lenta e prolongada, na inspiração, na expiração. Estava num lugar confortável. Um jardim, com muito verde, onde sentia o vento na cara e o cheiro das flores. Deixei-me ficar a desfrutar, a sentir a textura daquela relva macia e o som dos pássaros. Decidi seguir a viagem e comecei a descer, o caminho era fácil, sentia-me segura e estava acompanhada por uma voz que me guiava. Fui à descoberta. Tudo fluía. Parecia Alice no País das Maravilhas quando entra na árvore e desce até outro mundo. Cheguei a um lugar sereno, onde apareceram várias portas. Era a altura de escolher qual delas abrir para ir dar onde pretendia. Em simultâneo surgiam palavras em cada porta e escolhi. Abri e algo surgiu.



A imagem era nítida.



Olhava para mim e facilmente surgiu a informação de onde estou, que idade tenho. Quem sou eu aqui, neste lugar, que emoções me acompanham e o que vejo.