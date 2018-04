Viva o 25 de Abril, Viva o São João, Viva o Primeiro de Maio e a Restauração!

Anda tudo muito enxofrado porque diz que houve pra cima de uns cinquenta deputados do PSD que não apareceram lá no Parlamento nisto das comemorações do 25 de Abril.

Isto já se vê que é mais outra vez aquela mania que a gente temos de que os políticos têm de ser melhor que à gente, claro.

Já dizia a minha avó que piri-piri no rabo dos outros é refresco. Agora o que é que ela não dizia era rabo, que a minha avó era nascida e criada no Minho, ali como quem vai a caminho de Cabeceiras de Basto e aquilo é gente que não manda dizer por ninguém.

Aquilo eles se não foram é com certeza porque não puderam. Cada um sabe da sua vida.

Eu por exemplo, acontece-me muito não conseguir estar aqui no prédio às onze e meia para enxotar os miúdos da publicidade para meter nas caixas do correio.

Basta-me, vá, ter de ir ao posto médico. Eles marcam as consultas para as oito, mas a gente já sabemos que a doutora começa a atender por volta das nove, nove e meia, conforme haia ou não haia bolas de Berlim sem creme no Sonho de Alvalade, que é a pastelaria mesmo defronte do posto.

A gente calamos e comemos, que hoje em dia arranjar um médico de família é mais difícil de arranjar uma casa em Lisboa por menos de mil euros ao mês. E eu também vou lá mais é por os remédios, que pesar-me, peso-me em casa, e a tensão vejo numa máquina que tenho cá em casa que comprei ainda no tempo da têvê-chope.

Ou por exemplos, basta-me ir à praça, mesmo que vá antes das sets, e vir mais carregada e ter de apanhar um autocarro, que eu já não tenho pernas para isso, e é o suficiente para já não apanhar o fim do Goucha, que a gente já sabe que os autocarros da Carris é um bicho que só aparece quando lhe dá na real gana.

Ou seja, com isto tudo, se calhar já ganhei umas massas valentes no concurso deles e não atendi o telefone porque não estava em casa. É que o prémio ainda é pra cima de um dinheirão de contos de reis na moeda antiga!

Ora os deputados não são nem mais nem menos que eu, que a doutora da Caixa e que o motorista do 717. Pois não? É o que eu acho.

Quem é que não nos diz que não foi exactamente isso que se passou com os senhores do PSD? Porque é que a gente temos logo que pensar no mal? Que os senhores não queriam estar lá para a festa do 25 de Abril? Ainda para mais capaz de até haver comes e bebes! Sim, que aquilo é coisa para depois fazerem uma patuscada naquele jardim que deita para trás e que era onde ficava a horta do Doutor Salazar no tempo da outra senhora. Ai, de certeza que há churrascada! Só não mostram é na televisão que é para depois não virem dizer que eles comem e bebem à conta do Estado.

Mas também, haviam de comer e beber à conta de quem? Da mãe deles? Aquilo já é tudo homens feitos.

Por isso, de certeza que aquilo de faltarem tantos foi ou de apanharem um desastre no Eixo-Norte Sul ou na Segunda Circular, que já se sabe que a pessoa abranda sempre um bocadinho para ver se é só chapa ou se houve assim novidade maior. Tudo isto atrasa.

Ou qualquer coisa com os comboios, que volta e meia atrasam. Quer dizer, volta e meia lá chegam a horas, melhor dizendo.

Ou uma bilha de gás que acaba a meio do duche, que aquilo é gente de muita responsabilidade, não tem tempo de andar a ver essas coisas todos os dias.

E cá pra mim, também acho melhor não irem à festa do 25 de Abril do que aparecerem com uma toalha turca das mãos enrolada à volta da cabeça para tapar os restos do champon. Não se pode entrar na Assembleia nesses preparos, que aquilo sempre é a casa da Democracia. E acabar o banho de água fria ninguém merece.

É verdade que também se podemos perguntar: atão mas isso só atacou os deputados do PSD? E logo tantos?

Isto é aquela lei do dominó. Quando corre a primeira coisa mal, vem tudo por aí abaixo.

Quem é que nunca teve daqueles dias em que a gente começamos por queimar a torrada de papo-seco da véspera, e depois bate com a cabeça na porta do armário da cozinha, tropeça e arranca a cortina da banheira, manda a mala para o caixote do lixo e abala para o autocarro com o saco do lixo debaixo do braço, e mais isto e mais aquilo, até acabar por dar um jeito às costas à noite quando a gente se torcemos para apagar o candeeiro da mesinha-de-cabeceira?

É que quando começa uma coisa mal, parece que atrai o resto.

Por isso, basta um deputado do PSD ter perdido uma lente de contacto, ou escorregar na casa de banho e bater com a testa no bidé para vir o grupo parlamentar todo por a ravina abaixo. Isto está estudado. Diz que é a lei de Morfe. Ou que é.

E calha a todos.

É o mesmo lá com a história das viagens parlamentares e dos subsídios. Eles, tal como a gente, em podendo juntar para pôr algum dinheiro de lado para fazer umas férias melhorzinhas... sim, que a Quarteira é muito bonita, mas não há é onde deitar a toalha no Verão. E quem é que pode levar a mal lá os homens quererem juntar para ir pra fora? Olha, eu também ia!

E vocês também, não me venham com conversas.

Fazer-se pagar uma viagem duas vezes à assembleia, que parece que foi o que aconteceu, não é muito diferente de uma marosca que eu faço e que não me envergonho de contar: ora o passe acaba dia 30, e cá no prédio só me cai o ordenado a dia 5 — que isto é gente muito fina, mas em podendo pagar depois também não pagam antes, que anda tudo ao mesmo.

E quantas vezes, mas quantas, eu ando aqueles cinco diazinhos sem o passe válido, quando apanho o autocarro pró Alto de São João para ir às flores. Há umas mulheres que vendem assim as sobras do que fica cá fora dos funerais a metade do preço. E ainda vêm bonitas. Aquilo também era pra ser comido por os bichos, Deus me perdoe. Sempre ficam melhor em cima do meu psiché.

E a máquina de ler o passe lá apita, mas eu faço ouvidos de mercador.

Olha, faço ouvidos de deputado, mal comparado.

A gente somos o espelho dos que mandam e os que mandam são os espelho da gente. E a caridade começa em casa. E ao menino e ao borracho, põe Deus a mão por baixo e quem má cama fizer, nela se há-de deitar e deitar cedo e cedo erguer dá saúde e faz crescer e Março marçagão de manhã Inverno à tarde Verão.

Não sei bem o que isto quer dizer, mas a gente com uns ditados parece que temos sempre razão. Que é como quem diz, a falar é que a gente não percebemos nada.

E prontos, que eu tenho por aí muito trabalho e já estou atrasada! Olha, estão a ver? Toda a gente se atrasa! E por falar em trabalho, bom dia dele!

Com licença.