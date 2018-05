As Caravelas de Pinho

O Doutor Medina, o da Cambra, não é aquele da televisão, que esse já lá está, na Terra da Verdade, diz que vai abrir um novo museu em Lisboa, que é o do museu dos Descobrimentos.

E diz bem, que, por acaso e não desfazendo, é das coisas boas que a gente fizemos ao mundo. Isto é o que eu acho.

É verdade que a gente temos o maior pastel de feijão do mundo, a arrufada mista com menos manteiga do mundo, o recór mundial de tirar imperiais sem trocar o barril, a maior barrigada de caracóis. E também fomos a gente que inventámos a guitarra portuguesa, o galo de Barcelos, a alheira de Mirandela e o cozido. Mas não há nada que chegue aos pés de quando a gente inventámos os Descobrimentos, cá pra mim.

A gente descobrimos o caminho marinho para o Brasil, inventámos a Índia, e depois descobrimos a África. E descobrimos que ficava muito mais em conta levar pessoas de lá para trabalhar fora do que termos de fazer a gente. Por acaso, a gente até somos um povo trabalhador, mas em podendo não fazer nenhum, já se sabe... Isto é da natureza da pessoa.

Claro que mal se falou do museu, vieram logo aqueles do costume dizer mal da ideia. São sempre os mesmos, essa raça de gente que só está bem a implicar com tudo. É aqueles que acham que a gente devíamos deitar abaixo a estátua do Padre Vieira, que acham mal que os bonequinhos dos semáforos para quando a gente podemos atravessar sejam homens em vez de mulheres, e que não gostam dos livros da antiga quarta classe, e que acham que a terra é redonda, e por aí fora...

A verdade é que a gente temos de se orgulhar da nossa História. As coisas foram o que foram e os antigos lá tinha a forma de ver deles. E também não havia estas coisas todas que há agora nos supermercados do biológico e do sem glutem, por isso a alimentação era mais toda a base do vinho. E já se sabe que nem sempre dá bom resultado a gente termos as nossas ideias com uma cadela nos queixos, sem ofensa.

Além disso, os antigos já não estão cá para se defender, que já morreu tudo, porque a medicina ainda não estava tão desenvolvida como agora e aquilo às vezes era uma gripe e já fostes desta para melhor.

A gente temos bonitos quadros na nossa História e os nossos heróis, e temos de puxar por eles. A gente temos o D. Afonso Henriques que, coitadinho, vinha lá das berças de Guimarães, mas conquistou o país todo aos mouros, que era quem morava cá, na batalha de Aljubarrota.

E ainda criou uma parte assim pra praias que é o Algarve. Quem dera a muitos políticos de agora! E não consta que se tenha abotoado com dinheiros dos contribuintes. Basta ver a casa de adonde ele morava, que acho que era o castelo de São Jorge.

A vista é bonita, sim senhora, mas o resto? Ai filhos, aquilo é pouco mais que uma barraca. Uma barraca com boas áreas, é verdade, mas uma barraca. E tudo a subir lá pra cima. Mesmo com cavalos e criados, devia de ser uma estafa, credo. Olha, vai-se a ver e era por isso que a mãezinha não se dava com ele. A senhora já devia ter alguma idade e aquilo é uma ladeira que se faz favor. Mesmo para uma mulher do Norte, que era o caso. Mas isto já são desvaneios meus.

E por heróis, cá para mim, o maior de todos foi o elefante D. Henrique, que é mesmo ele que fez os Descobrimentos. Era um homem fora do seu tempo, como se costuma dizer. Até no vestir, que era muito original. Devia de ser uma espécie de António Variações lá dos antigos.

E lá juntou uma grupeta, que era mais o Álvares Cabral, o Vasco da Gama e o Camões e foram dar novos muitos ao mundo, como se costuma dizer.

E agora vem esta gente dizer que a gente fomos por o mar afora com a mira do dinheiro, de esmifrar as pessoas que já lá viviam. Eu acho que é más-línguas, que foi mas é o bichinho da curiosidade, que é uma coisa que a gente temos dentro da gente. Para ver como era o mundo.

«Ai, eles foram mas é de olho no ouro, que Portugal era um país cheio de miséria, vivia tudo mas nuns casebres de madeira!», diz o coro dos indignados.

Ó filhos, até podia ser de madeira, mas era da boa, daquela que não ganha bicho! Basta pôr os olhos nas janelas de madeira das antigas! A gente hoje em dia fecha uma marquise com alumínio e ao fim de três anos de chuva já está tudo uma vergonha. Por isso, não devíamos de ser assim tão pobrezinhos, que a madeira não sai barato. Ainda pra mais da boa. Eu tenho uma tábua de bater os bifes que deve de ter pra cima de quinhentos anos, que já era do enxoval da minha mãe. E tirando o gasto normal, está aqui para mais outros quinhentos.

«Ah, mas fomos para lá meter à força a Fé da gente!», queixam-se eles.

E atão? Tem algum mal? Só ficaram a ganhar, que aquilo era uma gente, por o que eu tenho ouvido, que era tudo mais do bruxedo, dos búzios, das cartas e de ver o futuro nas borras do café. E já se sabe que a maior parte dessas mulheres aquilo é tudo um engodo, basta ver as da televisão. Levam couro e cabelo e não adianta nada a vida da gente. Já a Nossa Senhora de Fátima, nunca houve nada que eu lhe tivesse pedido que não me tenha atendido. Disso não falam eles, porque sabem que foi uma coisa boa.

E enchem a boca para dizer que a gente tratava mal os escravos. Eu não estava lá, mas fora de não lhes pagarmos, se calhar também não era assim tão mau. A verdade é que eles não se iam embora, Deus me perdoe.

Mas prontos, eu também sou de achar que não há direito de tratar mal as pessoas, sobretudo, fazer pouco de quem trabalha. E tenho muito orgulho de que a gente também fomos os primeiros a acabar com a escravatura. É preciso notar isso!

A gente levámos as pessoas para lá, porque levámos. A gente somos capazes de não as ter tratado muito bem, porque somos. Mas soubemos emendar a mão. Olha, é pôr os olhos no Brasil. Se a gente tivéssemos sido assim tão maus, tínhamos conseguido deixar um país daquele tamanho todo onde as pessoas de todas as cores se dão bem, têm as mesmas oportunidades de fazer a vida delas, e vivem todas em paz e harmonia umas com as outras? Eu acho que não.

Mas disto, como sempre, não gostam eles de falar. Desde que seja para mandar lama, lá estão eles na primeira fila...

Eu hei-de estar na primeira fila, mas é para a inauguração do museu, eu seja ceguinha.

E para a gente continuarmos a defender a nossa História, havíamos também de fazer uns museus mais modernos. Olha, o Museu dos Políticos Apanhados Nas Malhas da Justiça. Assim com fotografias dos presentes, das casas que eles lá fora, na América e em Paris, e mais sabe-se lá onde, que a gente também gostamos de ver, e sempre lava a vista. Ou assim com uns daqueles aparelhos que se metem nas orelhas e explicam as coisas que a gente está a ver, para ir contando a história do BPN, do BES, da EDP e assim, para ver se a gente percebemos alguma coisa. Ou com as escutas, assim mais para interactivo, que é como se usa agora. Fica já aqui a ideia.

Olha, outro que não era nada mal pensado era o Museu das Mil e Uma Maneiras de Fazer Bacalhau.

É que um povo sem história é um povo sem memória. Ou então ao contrário, já não me lembra, que quem costumava dizer isto era a minha avó e ela já morreu mais ou menos quando a gente tomámos Ceuta. Ou antes.

Com licença.