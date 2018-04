Rendas portuguesas

E agora parece que isto está de uma maneira que vamos ter todos de voltar mas é para debaixo das pedras de onde a gente saímos, não desfazendo.



A gente já sabemos de cor a ladainha: que é dos turistas, que isto está tudo entregue aos érbi-éne-bis, que agora pedem por mês por um estúdio em Chelas o ordenado de dois anos de trabalho, com mais sete anos de caução, que isto foi os tuques-tuques, que isto foi a Dona Madona, que é dos restaurantes gurmês e que é mais dos cruzeiros e dos voos ao preço da uva mijona. Isto é de Lisboa ganhar os prémios todos nas revistas e nas televisões e nas internetes lá do estrangeiro.



Mas isto o progresso é mesmo assim.



Eu vi morar para Lisboa está a fazer agora curenta e um ano. E graças a Deus não pago renda, que isto é uma casinha de porteira, como pertence. Só pago a água e mais a luz. O gás é de bilha e a net é a Rodrigo dos Frangos, que apanho aqui na sala e na casa de banho. No quarto também não preciso e na cozinha tenho um televisor a preto e branco e a telefonia de pilhas, que o meu marido fez um gato e agora dá para ligar à corrente. Sempre poupo nas pilhas.



O Rodrigo dos Frangos deve de cá estar mais ou menos ao mesmo tempo que eu, e conheço-o de gaiato, que a aldeia dele é mesmo defronte da minha e ele costumava andar à pancada com os meus irmãos por via da Santa que era uma ermida que a gente na nossa aldeia dizia que era nossa e a gente lá da aldeia deles dizia que era deles. Olha, agora é das Estradas de Portugal que foi quem a mandou abaixo pra fazer o IP5. É o progresso, lá está.



Bom, e o Rodrigo lá tem o seu restaurã e churrascaria. E mora por cima, num primeiro andar que deita aqui prá praça. Quer dizer, a cozinha deve de deitar pra trás, digo eu, porque nunca vi roupa estendida prá frente. Não é que já lá tenha ido a casa, que eu não sou de andar metida nos vizinhos.

Só que agora, ao fim de curenta anos, vão correr daqui com o Rodrigo. Já se sabe que ele tem uma renda antiga. Por junto, a casa e a loja, não deve de pagar mais de treze contos na moeda antiga.



Bom, mas isso era dantes, que agora o senhorio lhe pediu diz que pra cima de cinco mil euros só por o restaurã, que nem tem janelas e só tem uma casa de banho. O senhorio é um francês que também tem mais uma data de prédios aqui na zona e que vive com um homem, agora não sei se são irmãos, se é disto agora moderno que há dos homens com homens e mulheres com mulheres. Bom, eu digo isto de serem irmãos que é para não dizerem que eu estou a espalhar boatos sobre as pessoas, mas olha, se são irmãos é só do lado da mãe e deve de ter sido de alguma viagem que a senhora fez a África, se é que me percebem...



E lá vai o Rodrigo. Pediu um empréstimo ao banco e vai ter uma rulote de bifanas ali ao pé da Expo. Uma fudetraque de bifinhos no bolo do caco, parece que é assim que agora se diz rulote de bifanas. Eu acho bem, que em estrangeiro fica tudo melhor. Olha, é como as novelas, que em brasileiro parece logo outra loiça. Fica com mais graça que em português.



E vai-se o Rodrigo e diz que vem práqui uma empadaria, que é uma casa de empadas só que grumê.



Empadas de sardinha em molho de escabeche, de alheira de choco frito, de bacalhau à caçador, de coelho à Brás, de truta salmonada na sua própria cama, e essas coisas modernas que há agora, que é misturar os pratos que a gente já tínhamos uns com os outros e mandar-lhe uns orégãos e pedir sete euros por cada empada.



Isto ainda é uma das coisas que a gente temos de ter orgulho na nossa terra, que a gente pegamos numas caixas de fruta e a gente fazemos logo duas mesinhas de cabeceira. A gente pegamos numas ripas de madeira e dois alguidares já está um candeeiro. A gente pegamos numa lata de atum e sai um porte-moedas. A gente pegamos numa casa de frangos e fazemos uma empadaria. A gente dantes até pegávamos num bidon de gasóleo, virávamos assim de lado e fazíamos uma casota para os pastores alemões, que era uma coisa que havia muito e se via à beira da estrada, quando se fazia a Nacional 1.



Isso já deve de ter acabado, por via do Partido dos Animais, que também só estão bem é a chatear a gente, rais parta. É para se ver que afinal nem todo o progresso é bom.



Olha, e a Nacional 1 também já se foi, e é pena, que a gente aproveitava aquelas nove horas que demorava a chegar ao Porto para ir pensando na vida. Nove horas ou mais, se a gente por acaso apanhasse um camião por a frente. Tenho uma colcha de casal, toda em bilros, que fiz do Carregado a Pombal, com o marido a guiar.



Agora no Alfa, aquilo em menos de três horas já se está a chegar a Campanhã, quase nem dá para a gente se descalçar e abrir uma TV Guia.

É os dois lados da mesma moeda. Deus dá com uma mão e tira com a outra.



Deus levou-nos Canal Caveira mas deu-nos o Passeio Marítimo de Algés. E por aí fora.



A gente, que somos tão empreendedores, que estamos sempre a empreender na mesma coisa, devíamos aproveitar para dar uma volta a isto.

Queixamo-se tanto que o interior está vazio, que é só gente muito velhinha, que já ninguém mora nas serras. Atão, filhos! Com as rendas que estão a pedir em Lisboa, em vez de se queixarmos no Feicebuque, vamos todos voltar para lá! Arranjam-se muito boas casinhas ao preço de um maço de tabaco por esse Portugal fora. E com um bocadinho de terra, a gente planta o que precisa para comer. Os turistas que comam as empadas grumê, que a gente matamos um porco que é a coisa mais grumê que há, no meu ver.



Por isso, faz favor de parar de chorar que isto e que aquilo e vamos mas é fazer Portugal grande outra vez. Encher as aldeias, encher os campos e mais os currais e mais as traineiras e as serras e os montes. Vamos tirar as ervas daninhas dos caminhos de cabras e caiar as casinhas de branco, que a gente ainda se lembra do lugar das estacas.



Vamos fazer como aqueles portugueses que foram para Paris há um ror de anos e que depois voltaram lá para as suas aldeias. Só que faz de conta que agora Lisboa é Paris.



Quer dizer, nem é preciso fazer muito de conta. Lisboa já é assim uma espécie de Paris. Só moram é cá menos portugueses.



E estamos todos de parabéns, que foi mesmo prá gente termos um país mais aberto ao Mundo que a gente fizemos o 25 de Abril.



Com licença.

