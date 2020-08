Um jornalista deve estar sempre de prontidão. Que o diga a redatora principal Ana Taborda. Para fazer o tema de capa desta edição sobre o exílio dos milionários no pós-25 de Abril, tinha pedido uma entrevista ao empresário André Jordan. Aguardava por uma resposta quando recebeu um telefonema de uma assessora a perguntar se podia fazer a entrevista no próprio dia. A resposta foi um "sim", logo seguido de uma pergunta: "A que horas?" Não esperava ouvir do outro lado um "agora" que a fez despachar-se num instante para chegar a Belas o mais rapidamente possível. Quando pediu para gravar a conversa, André Jordan lembrou-se dos seus tempos de jornalista. "Eu fui repórter em menino, e nessa altura gravar era impensável, porque os gravadores eram enormes. Mas os banqueiros e os políticos não gostavam nem que tomasse notas, você tinha de lembrar", contou. Algo que acabou por se refletir na vida pessoal: "Fiquei sempre com uma memória muito fotográfica das frases. E nas brigas conjugais, quando eu dizia você disse e me respondiam ‘não disse’, eu dizia: não, não, tenho a certeza de que disse." Tal como tem a certeza de tudo o que contou à jornalista e que compõe o conjunto de histórias incríveis que lhe recordamos da fuga do País dos representantes das principais fortunas portuguesas.Para mostrar como se pode ajudar a combater o desperdício alimentar, a jornalista Susana Lúcio passou vários dias a consumir refeições que iriam para o lixo se não fossem vendidas com desconto. A experiência começou por ser entusiasmante, porque lhe deu a conhecer novos cafés e restaurantes e porque a expectativa da surpresa da refeição - não é possível escolher o que sobra - também podia ser estimulante. Mas não faltaram percalços: quase a mesma refeição em dois dias seguidos, petiscos desagradáveis e uma refeição de comida chinesa que incluía frango assado e batatas fritas.Com a pandemia da Covid-19 a centrar as atenções e os recursos e a impor restrições ao atendimento nos centros de saúde, a subeditora Sara Capelo andou a tentar encontrar histórias de quem tem procurado ajuda nestas unidades que se querem de proximidade. E não lhe foi muito difícil encontrar quem não consiga marcar consultas telefonicamente, quem tenha visto serem recusadas marcações feitas através do portal do Serviço Nacional de Saúde, quem não tenha recebido resposta a inúmeros emails - e no caso de quem encontrou atendimento tenha recebido receitas trocadas. Bastou-lhe consultar o Portal da Queixa, em que as reclamações sobre o funcionamento dos centros de saúde durante a pandemia estão em grande maioria.Boa semana.