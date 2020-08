Pedro Feist, empresário e político com longa carreira, recebeu a SÁBADO na sua moradia em Birre, Cascais. Depois de cumprimentar os jornalistas com o cotovelo, disse-lhes que podiam tirar a máscara (o que eles não fizeram). Aos 84 anos, vai todos os dias ao ginásio, onde levanta halteres de 80 quilos – até mostrou um vídeo aos repórteres. Com ele tinha fotografias, recortes e livros para o ajudarem a contar a história da sua família desde os anos 1930, quando os Feist fugiram aos nazis para vir formar em Portugal a maior empresa de brinquedos do País, a Concentra.Os Feist foram apenas uma das muitas famílias judias que ao longo do século XX se instalaram em Portugal, vindas do Norte da Europa. Com elas trouxeram novas mentalidades, espírito de iniciativa e inovações que tiveram uma enorme influência nos costumes do Portugal fechado do Estado Novo. No tema de capa desta edição, o jornalista Marco Alves conta a história dos tempos difíceis da fuga dos judeus para Portugal, como foram recebidos e se transformaram em empresários bem-sucedidos mas, sobretudo, como ajudaram a mudar o País – para melhor.Para investigar as ameaças feitas a deputados e ativistas por grupos da extrema-direita, o jornalista Alexandre Malhado entrou no canal no Telegram – uma aplicação de comunicações encriptadas - do movimento Resistência Nacional. Acabou por ser expulso quando foi detetado, mas teve tempo para identificar alguns dos seus membros: responsáveis distritais do Chega, do PNR e antigos aliados de Mário Machado na Nova Ordem Social, além de vários membros de micromovimentos de extrema-direita. Descubra quem são.Maria Botelho Moniz destacou-se nas manhãs da TVI. Mas isso não a transformou numa "vedeta". Ao longo de vários dias esteve sempre disponível para falar com a jornalista Sónia Bento. Na primeira conversa, estava a sair de uma grande superfície. Na última, no meio de uma vinha, numa aldeia perto de Marco de Canavezes onde passou o fim de semana com os dois cães, a descansar e a ver o documentário sobre a última época de Michael Jordan nos Chicago Bulls.De acordo com os dados mais recentes da Netaudience, a SÁBADO manteve um lugar destacado no ranking das audiências na Internet. Ao todo, a edição online da SÁBADO alcançou 1,6 milhões de pessoas no último mês, resultado que a põe no top 10 dos sites de informação geral mais lidos do País. Isso deve-se, sobretudo, a si. O nosso obrigado.Boa semana.