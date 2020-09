O novo ano escolar será inédito. A pandemia da Covid-19 obrigou as escolas a adotarem inúmeras medidas para garantir a segurança das crianças e jovens. Mas quais são as implicações concretas dessas medidas no dia a dia dos alunos? Como é que elas se conjugam com a vida dos portugueses fora da escola? A conclusão da subeditora Sara Capelo é que, na maior parte dos casos, não será fácil. Para escrever o artigo de capa desta edição, a jornalista acabou por se inspirar nas questões com que vai ter de lidar enquanto mãe - e que são muito semelhantes às da generalidade dos portugueses. Exemplos: a partilha das carrinhas por crianças de turmas diferentes põe em causa o sistema de bolhas montado no interior das escolas? As crianças do pré-escolar podem colocar as escovas de dentes lado a lado? Como gerir emocionalmente o regresso às aulas? As respostas a estas e a muitas mais questões podem ser encontradas no destaque desta edição.Para escrever o artigo sobre as dívidas mais antigas do mundo, a redatora principal Ana Taborda contactou Guilherme d’Oliveira Martins. O hoje administrador da Fundação Calouste Gulbenkian sabia de cor a história do convénio aprovado em 1902 para pagar em 99 anos empréstimo feito em 1892 pelo seu tio-bisavô, durante a bancarrota parcial do Estado. Só não se lembrava do valor do último cheque que ele próprio, enquanto ministro das Finanças, assinou em 2001. Acabou por fazê-lo mais tarde: foram 28,5 mil contos (quase 192 mil euros ao câmbio atual).John Gray vendeu mais de 50 milhões de livros. O seu maior sucesso nos anos 1990 - Os Homens São de Marte e as Mulheres de Vénus - seria hoje considerado politicamente incorreto. Algo que o próprio diz ser um "erro enorme" numa conversa com a subeditora Vanda Marques. Uma entrevista que começou com uma hora de atraso porque Gray, que foi monge, perdeu a noção do tempo enquanto meditava. Mas, como poderá ver, valeu a pena.Durante a visita guiada à Herdade da Malhadinha Nova, a editora Ângela Marques ouviu um barulho que lhe pareceu um tiro. Como Rita Soares, uma das proprietárias, nem pestanejou pensou ter ouvido mal. Mas depois ouviu outro som. E mais um. Em algumas zonas pareciam mais próximos. Com receio de ser apanhada por uma bala perdida da caça, decidiu perguntar que som era aquele. Rita Soares confirmou que pareciam tiros - mas que serviam para afastar as aves e impedi-las de estragarem as vinhas. A jornalista respirou fundo de alívio e desfrutou totalmente a estadia na propriedade alentejana.Boa semana.