Sábado – Pense por si

Ana Taborda
Ana Taborda Jornalista
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04 de agosto de 2026 às 23:00

Os 60 anos e os segredos da Ponte

O engenheiro que participou na construção da primeira travessia sobre o Tejo; a difícil missão de entrar no Costa Terra; e os tesouros culturais escondidos nos hospitais portugueses

Quando o jornalista Bruno Faria Lopes telefonou a José Manuel Antelo tinha a indicação prévia de que a memória e o discurso do seu interlocutor estão largamente intactos, mas ainda assim a surpresa foi grande: o engenheiro civil que fará 94 anos em setembro está a fazer cadeiras de Matemática no Instituto Superior Técnico e mantém a cabeça bem ativa. Na mesa tinha uma folha com a estrutura da conversa que esperava ter sobre as histórias da Ponte 25 de Abril, na qual trabalhou logo em 1966 e, depois, ao longo da sua vida profissional como especialista em corrosão - a dada altura, quando falava das longas catenárias da ponte, escreveu na folha a elegante função matemática na origem da sua forma icónica - que faz agora 60 anos.

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