Sábado – Pense por si

Carlos Torres
Carlos Torres Editor Executivo
Adicione como fonte preferencial no Google
07 de julho de 2026 às 23:00

A importância da proteína

Não é só para os músculos e não é só para desportistas: até ajuda no tratamento do cancro. E ainda: Sintra, a primeira estância de veraneio; a nova vida do ex-futebolista Jonas.

Ao escrever o tema de capa desta semana, a jornalista Lucília Galha percebeu que existem várias ideias feitas sobre a proteína. Talvez uma das principais seja a de que só serve para os músculos e que reforçar é coisa para quem faz exercício no ginásio ou para desportistas – não é verdade. Por exemplo, até ajuda a regular a diabetes e a reforçar o sistema imunitário no cancro. Contudo, a quantidade desenfreada de produtos à venda no supermercado pode ser enganadora: a maioria das pessoas consegue a quantidade de proteína de que precisa só com os alimentos. Além de que o rótulo não atesta que seja saudável – muitos dos produtos estão carregados de açúcar.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login
Tópicos Proteína açúcar Sintra Sport Lisboa e Benfica Brasil Palácio Nacional de Sintra Palácio Nacional da Pena
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

A importância da proteína