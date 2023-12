Memórias e canções

Ao lembrar as suas memórias da última passagem de ano em ditadura (de 1973 para 1974), a médica Isabel do Carmo, então uma das líderes do grupo armado Brigadas Revolucionárias, não destacou um planeamento de ataque bombista ou ação subversiva, mas sim um patinho de borracha. Foi o presente que um amigo ofereceu à sua filha bebé, numa altura em que vivia escondida, na clandestinidade. Essa noite foi uma das raras oportunidades em que conseguiu estar com ela e com o seu companheiro, Carlos Antunes, numa quinta do Ribatejo, sem sonhar que o Estado Novo estava a quatro meses de cair. O jornalista Tiago Carrasco recuou 50 anos para tentar perceber o ambiente político e social que se vivia em Portugal em dezembro de 1973. Recolheu testemunhos de capitães que conspiravam, de opositores que passaram o réveillon em prisão solitária ou de maoístas que se inspiravam na China. Pelo meio, levou negas. Como a do preso político que ainda não foi capaz de falar das torturas a que foi sujeito.