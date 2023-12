Foram os escribas anónimos, os próprios profetas ou até uma mulher? Nesta edição, fomos à procura de novas pistas sobre os autores da Bíblia. E ainda: como é o amor entre casais com mais de 70 anos; pequeno incêndio na nona edição do Natal à Chef.

Para o trabalho de capa sobre quem escreveu a Bíblia, a editora Vanda Marques falou com 14 investigadores, dos Estados Unidos a Israel. Percebemos como a Inteligência Artificial está a ser usada para compreender como foram escritos os textos sagrados. E quisemos conhecer melhor os exemplares da Bíblia mais valiosos em Portugal. E para isso fomos à Biblioteca Nacional, onde se encontra o mais raro. Trata-se da Bíblia Hebraica, encomendada pelos judeus sefarditas no séc. XIII, que começou a ser produzida em 1299 em Cervera, Espanha. Daí o seu nome: a Bíblia de Cervera. Os cuidados com esta obra ímpar, com iluminuras detalhadas a ouro, é tanto que está sempre guardada na Casa Forte da Biblioteca Nacional. Foi a título excecional que a diretora da BN autorizou uma visita da SÁBADO para ver e fotografar a Bíblia – sem lhe tocar, claro. A certa altura, a repórter aproximou-se para ver de perto e foi logo advertida: "Tape a caneta, por favor." Sem se aperceber, tinha uma caneta a 30 cm de distância e não se podiam correr riscos. A partir dali, as restantes "notas" foram feitas no gravador.