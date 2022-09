Quais são os maiores salários em Portugal em áreas como política, gestão, televisão ou futebol? É isso que lhe revelamos nesta edição. E ainda: entrevistas com a ex-primeira-ministra ucraniana Iulia Timochenko e com o “avô dos dinossauros”; e uma “santa terrinha” passada em Faro.

Sabe qual é o político mais bem pago em Portugal? E o gestor de empresas? Ou a estrela da televisão que mais recebe? Ou ainda os futebolistas com salários milionários? Para que possa ficar a conhecer essa lista (nesta edição da SÁBADO), as jornalistas Raquel Lito e Ana Taborda passaram vários dias a consultar os relatórios e contas das maiores empresas do País e as declarações de rendimentos no Tribunal Constitucional (entregues por titulares de cargos públicos). Falaram ainda com muitos especialistas e profissionais das áreas mais bem pagas, a maior parte pedindo anonimato devido à conjuntura económica.