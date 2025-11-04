Sábado – Pense por si

Carlos Torres
Carlos Torres Editor Executivo
04 de novembro de 2025 às 23:00

Os traficantes de escravos portugueses

Os portugueses que fizeram fortuna com o tráfico de escravos. E ainda: jovens viciados em videojogos; três dias ao telefone com Jorge Corrula

O tema de capa desta semana aborda os últimos grandes traficantes de escravos portugueses, um misto de aventureiros, empresários e capitalistas que arriscaram e fizeram fortuna num negócio que no final do século XVIII já estava a ser proibido e perseguido pelas potências dominantes – com a Inglaterra à cabeça. Em Portugal, o tema da escravatura tem-se politizado nos últimos anos, no âmbito do vasto movimento internacional (promovido por uns e contestado por outros) das reparações históricas. Sem entrar nesses campos, o jornalista Marco Alves leu vários livros e artigos sobre o tema e falou com especialistas, tudo para contar a história destas vidas de sucesso, que triunfaram à custa do tráfico de pessoas e que ainda hoje são visíveis nas ruas das nossas cidades em palacetes e riquezas.

