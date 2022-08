Alimentos para a saúde

Preparámos um dossiê com os alimentos indicados para combater as sete doenças mais comuns entre os portugueses; levámos um deputado à terra; visitámos o maior mausoléu da Europa; e entrevistámos o surfista que tinha medo do mar.

Depois de ler cinco livros sobre alimentação saudável e de entrevistar cinco especialistas em doenças crónicas, a jornalista Susana Lúcio ficou convencida do impacto que uma alimentação rica em vegetais, fruta e peixe tem no bem-estar. Mudar de hábitos também não parece ser difícil, de acordo com as histórias de vida que a repórter recolheu. "Foi regressar à dieta mediterrânica que as nossas mães nos obrigavam a comer quando éramos crianças", garantiu-lhe Sérgio Fonseca, de 55 anos, que deixou as batatas e os bifes fritos e as bebidas brancas depois de sofrer um enfarte em 2020 que lhe pôs a vida em risco. "Não deixei de gostar de batatas fritas, mas agora não as posso comer. É simples", disse. Para evitar ter de chegar a esse ponto, nada melhor do que ler o tema de capa desta edição.