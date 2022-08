Do Alentejo a Cabo Verde

Esta semana há muitas reportagens: os jornalistas da SÁBADO andaram pelo Alentejo para lhe trazerem as 100 melhores sugestões de férias; acompanhámos o presidente do Novo Banco na sua despedida; fomos a um concerto de Jorge Guerreiro; e investigámos a pista russa em Cabo Verde

Ao regressar das férias na Costa Vicentina, a subeditora Rita Bertrand parou em São Torpes, onde o restaurante Trinca Espinhas tem nova gerência. E valeu a pena, porque comeu lulas grelhadas "com um sabor a mar insuperável", acompanhadas com arroz de coentros e salada. Esta refeição da jornalista da SÁBADO é uma das 100 sugestões para melhor conhecer o Alentejo, o tema de capa desta edição, onde pode ainda descobrir as praias mais bonitas (ou as melhores para as crianças), trilhos e caminhadas, os hotéis onde se sente em casa, as experiências mais originais (como voar de balão) ou lojas, bares, festas e festivais.