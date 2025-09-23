Sábado – Pense por si

Carlos Torres
Carlos Torres Editor Executivo
23 de setembro de 2025 às 23:00

Médicos que ganham fortunas

Com preços inflacionados e bases de dados suspeitas, este ano já foram pagos mais de 230 milhões de euros aos médicos tarefeiros. E ainda: as fotos do Portugal antigo e o negócio dos contentores, usados na construção de casas, escritórios ou hospitais

O tema de capa desta semana começou a ser pensado ainda no verão, à medida que iam sendo publicados, no Portal Base, dezenas de contratos de prestações de serviços para manter abertas as urgências de obstetrícia; contratos que previam o dobro ou o triplo do valor/hora em relação aos obstetras do Serviço Nacional de Saúde. Nas últimas semanas, a jornalista Rita Rato Nunes alargou a pesquisa a outras especialidades, consultou centenas de contratos e teve a ajuda de dezenas de especialistas para revelar o mundo obscuro dos médicos tarefeiros.

Carlos Torres
Carlos Torres

