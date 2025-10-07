Sábado – Pense por si

Carlos Torres
Carlos Torres Editor Executivo
07 de outubro de 2025 às 23:00

Cerco a Montenegro

Os novos desenvolvimentos no caso Spinumviva e o apertar do cerca a Luís Montenegro. E ainda: a campanha para as Autárquicas em Lisboa; Rabo de Peixe: o documentário e a ameaça das drogas sintéticas.

Aberta desde março, a Averiguação Preventiva a Luís Montenegro arrasta-se há seis meses no Ministério Público e na Polícia Judiciária. O primeiro-ministro também não tem ajudado à celeridade: quando lhe são pedidos documentos, responde tarde e de forma incompleta, um pouco como fez na investigação ao processo de licenciamento da sua casa, em Espinho. Depois de, nas últimas semanas, terem ouvido várias fontes judiciais, os jornalistas Carlos Rodrigues Lima e Eduardo Dâmaso revelam os principais indícios encontrados na investigação. Para os investigadores, a decisão só pode ser uma: abrir um inquérito. Mas quem a toma? Essa parece ser a grande dúvida.

Tópicos Drogas Média Prisão Polícia Luís Montenegro Lisboa Carlos Moedas Rabo de Peixe Coimbra São Miguel CMTV
