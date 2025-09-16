Sábado – Pense por si

Carlos Torres
Carlos Torres Editor Executivo
16 de setembro de 2025 às 23:00

Uma casa na periferia

As zonas centrais de Lisboa e Porto apresentam preços proibitivos para quem quer comprar casa, por isso, a tendência passa por apostar nos arredores. E ainda: uma exposição sobre D. Amélia e uma entrevista ao encenador João Mota

Rita e Rafael tinham-se mudado há dias para a sua primeira casa, no Seixal. O T3 ainda estava cheio de caixotes, mas quando o repórter fotográfico Luís Neves lá foi, arrumaram o possível para que a apresentação fosse irrepreensível. Já Francisco e Anna ainda não estão na casa com quintal em Almada. A escritura está para breve, mas no dia da foto para a SÁBADO, os vizinhos ficaram curiosos com a sessão e apresentaram-se, como boa vizinhança de antigamente. São duas histórias relacionadas com o tema desta semana: a corrida às casas das periferias em Lisboa e no Porto.

