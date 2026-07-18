Mamdani diz que pode ordenar prisão de Netanyahu

O autarca nova iorquino está a estudar a possibilidade de poder ordenar a prisão do primeiro-ministro israelita quando este for à Assembleia-Geral da ONU.

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O presidente da Câmara de Nova Iorque, Zohran Mamdani, está a estudar a hipótese de deter o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, durante a Assembleia-Geral das Nações Unidas, que se realiza em Nova Iorque, em setembro. O embaixador israelita na ONU acusou Mamdani de estar a tentar dar nas vistas ao "atacar o Estado de Israel".



Zohran Mamdani, o mayor de Nova Iorque AP

"Acredito que o primeiro-ministro Netanyahu deveria estar em Haia. É um criminoso de guerra sujeito a um mandado de captura do Tribunal Penal Internacional (TPI)" , disse Zohran Mamdani ao The New York Times, numa entrevista publicada este sábado.

No entanto, Mamdani indicou não ter a certeza se tem autoridade para prender um líder estrangeiro como Benjamin Netanyahu, referindo que está a manter "discussões ativas" com as autoridades de Nova Iorque sobre o assunto. O presidente da câmara nova iorquino já tinha prometido enviar a polícia municipal para executar mandados de detenção contra os líderes procurados pelo TPI, nomeadamente Netanyahu e o presidente russo, Vladimir Putin.

Danny Danon, embaixador israelita na ONU, respondeu de imediato ao presidente da câmara de Nova Iorque, afirmando que este opta por "atiçar a hostilidade e fazer parangonas ao atacar o Estado de Israel". "O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, viajará para Nova Iorque, falará com orgulho perante a Assembleia-Geral das Nações Unidas e afirmará perante o mundo inteiro a verdade de Israel, bem como o seu direito inabalável de defender os seus cidadãos", acrescentou na rede social X.

Mamdani is failing to govern New York. Instead of focusing on his responsibilities as mayor and confronting the rising wave of antisemitism in his city, he has chosen to incite hostility and generate headlines by attacking the State of Israel.



It will not change a thing. Israeli… pic.twitter.com/kyHW6Yz1CA — Danny Danon ???? ??? ???? (@dannydanon) July 18, 2026

Oriundo da ala mais à esquerda do Partido Democrata e muçulmano, Zohran Mamdani já tinha classificado Israel como um "regime de apartheid", denunciando a ofensiva na Faixa de Gaza como um "genocídio". O político também se manifestou publicamente, por diversas vezes, contra o antissemitismo.

O TPI, sediado em Haia, emitiu mandados de detenção contra Benjamin Netanyahu por crimes de guerra e contra a humanidade na Faixa de Gaza, no âmbito da ofensiva israelita lançada em retaliação ao ataque do Hamas de 7 de outubro de 2023.

A Assembleia-Geral (AG) das Nações Unidas, o grande encontro anual dos líderes de todo o mundo, realiza-se em setembro na sede da ONU, em Nova Iorque.

Com Lusa