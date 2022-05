Zelensky diz que Ucrânia vai organizar Eurovisão para o ano

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou que deseja organizar o festival da Eurovisão no próximo ano. E que eventualmente quer organizar o festival na cidade de Mariupol, quando a mesma estiver "livre, pacífica e reconstruída", escreveu no seu canal de Telegram, reafirmando que "no próximo ano, a Ucrânia vai ser anfitriã da Eurovisão", depois de ter vencido o certame este sábado à noite.