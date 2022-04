Guerra na Ucrânia. Autarca de Kiev pede a habitantes que não voltem já

As tropas russas abandonaram Chernobyl e o governador do banco central ucraniano pediu para que sejam proibidas as transações em rublos.

Esta sexta-feira, o autarca de Kiev avisou que estavam a ser travados "grandes combates" na capital ucraniana e pediu que a população tivesse cuidado. As tropas russas abandonaram Chernobyl depois de serem expostas a "doses significativas" de radiação e o governador do banco central ucraniano pediu que sejam proibidas as transações em rublos para "frustrar os planos do agressor".