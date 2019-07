Foi criado o primeiro híbrido entre ser humano e macaco

Em 2017, investigadores espanhóis conseguiram desenvolver híbridos de porcos e vacas com integração de integração de células humanas. O objetivo? Converter animais de outras espécies em fábricas de órgãos humanos para transplantes. Agora, a equipa liderada pelo cientista Juan Carlos Izpisúa conseguiu, pela primeira vez, criar uma quimera entre homem e macaco num laboratório da China.

Ao desativar genes essenciais para a formação de órgãos, investigadores do Instituto Salk, nos Estados Unidos, e da Universidad Católica de Murcia, em Espanha, conseguiram modificar geneticamente embriões de primatas através da injeção de células humanas capazes de desenvolver qualquer tipo de tecido.

Realizadas fora de Espanha para evitar qualquer tipo de problema legal, as experiências resultaram o desenvolvimento de um híbrido de macaco com células humanas cuja gestação foi interrompida antes de a espécie nascer. Ao jornal espanhol El País, Izpisúa salienta que o próximo passo é "avançar e continuar a realizar experiências de células humanas com células de roedores e suínos, mas também com primatas em humanos".

Mas estes avanços provocam barreiras éticas que quebram a "linha vermelha de 14 dias" de gestação fixada pela comunidade científica. Isto porque, depois do embrião híbrido chegar a este tempo, a espécie começa a criar um sistema nervoso central humano e este tem de ser eliminado.

Quando, há dois anos, a equipa de Izpisúa conseguiu a criação de híbridos de rato e ratazana – cinco vezes mais idênticos geneticamente que humanos e macacos -, foram desenvolvidos órgãos como o coração, olhos e pâncreas. A gestação dos mesmos também foi terminada abruptamente, para seguir consensos científicos interacionais.

As investigações realizadas na China são financiadas pela própria Universidade de Múrcia e, segundo a vice-reitora, Estrella Núñez, custam "muitas centenas de milhares de euros" e nem os possíveis obstáculos da ética demovem a iniciativa.

"Se a natureza sabe fazer as coisas de maneira correta, porque temos de fazê-las nós próprios em laboratório? É muito mais difícil reproduzir um órgão artificialmente do que fazer com que a natureza fabrique um órgão onde está habituada a fabricá-lo sempre", afirma a investigadora ao El País.