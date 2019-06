Depois de mais de uma década de investigações, os testemunhos das mulheres envolvidas na Operação Carioca, vítimas de uma rede de proxenetismo, revelam anos de violência e ameaças constantes. Contaram em tribunal, ainda "com medo de colaborar", as experiências que viveram em dois clubes noturnos liderados por José Manuel García Adán, o proxeneta que aguarda o julgamento enquanto está detido, desde 2014, por violência de género contra a mulher.





O homem tinha "conquistado a amizade de vários funcionários policiais e membros das forças de segurança do Estado", garante a juíza no auto de acusação. "Alguns eram assíduos dos clubes", o Queen's e o La Colina, o que levava as mulheres a temer qualquer denúncia. proxeneta , segundo a acusação, mostrava o poder que tinha e as "magnificas relações" que mantinha com polícias e guardas civis do país – que convidava para "sexo e álcool". Inclusive, "patrocinava uma equipa de futebol" formada por agentes, desmotivando as mulheres a denunciar o "absoluto clima de pressão, submissão, intimidação e terror" em que viviam.Y.C., uma das mulheres vítimas da rede de proxenetismo, relatou uma noite "terrorífica" em que disse a Adán que se queria ir embora. O proxeneta, contou, "agrediu-a brutalmente", "agarrou-a pelo cabelo" e "arrastou-a pelo chão". Continuou a bater-lhe até que "não conseguiu mais pôr-se de pé", tendo depois ordenado a um empregado que "fosse buscar a pistola que tinha guardada no escritório". "José, vai buscar-me a 38, que vou dar um tiro a esta, que a bem ou a mal vai cá ficar". Depois, apontou-lhe arma à cabeça: "Vou matar-te", disse-lhe. Y.C. garantiu, em tribunal, que quando se dirigiu à esquadra para denunciar que Adán a tinha espancado e apontado uma pistola à cabeça, o chefe da rede já se encontrava no local. Os polícias recusaram-se a receber a denúncia da mulher.

Outra trabalhadora, trazida da América Latina, revelou as ameaças que ouvia do proxeneta, que lhes recordava constantemente a impotência em que viviam. "Quem são vocês? Ninguém, vocês não são nada. Se vos acontecer alguma coisa, quem vai perguntar por vocês? Ninguém. Eu dou-vos um tiro e enterro-vos numa gruta e ninguém vai perguntar nada". Também ela foi espancada por Adán e teve uma arma apontada à cabeça.

"Muitas foram agredidas ou ameaçadas por Adán", garante a magistrada. Em testemunhos, algumas das mulheres declararam que o proxeneta as "humilhava mandando dinheiro ao ar para que se ajoelhassem para apanhá-lo". Chamava-as "putas fracassadas", "vacas gordas", "sem-vergonha". Uma das vítimas de Adán revelou ter presenciado um momento em que o homem "subiu para uma mesa do refeitório, tirou as calças, ficou em roupa interior e atirou ao chão várias notas". "Estavam ali mais de dois mil euros e ele gritou: ‘quem me fizer sexo oral fica com o dinheiro", contou a vítima.

A magistrada mantém as acusações a José Manuel García Adán, a outros dois proxenetas, a um polícia local que seria sócio do negócio do Queen’s, a um funcionário público suspeito de fornecer munições ao chefe do negócio e a um agente investigado por alegadamente colaborar desde o aeroporto de Barajas, Madrid, com o tráfico ilegal de pessoas. Este último terá permitido a entrada de várias mulheres, trazidas das zonas mais pobres do Brasil pelos proxenetas, para trabalhar como prostitutas.



O médico que fez um aborto sem anestesia a uma prostituta

"Tenho um problema muito grande e há que resolvê-lo, seja como for", disse por telefone um empresário do setor da construção a um polícia local envolvido no caso do clube Queen's. Uma trabalhadora do bordel mais famoso de Lugo tinha anunciado que estava grávida do empresário, devido à sua exigência constante de ejacular dentro dela sem preservativo. A jovem colombiana, de 18 anos, queria ter o bebé. Mas o empresário, de 45 anos, casado e com dois filhos, pediu ajuda ao polícia, que por sua vez falou com o gerente do bordel.



Adán marcou uma consulta para quatro dias depois, em abril de 2009, numa clínica ginecológica sem licença no centro da cidade. De acordo com os relatos da alegada vítima de um aborto ilegal sob coação, a interrupção da gravidez a que foi forçada foi feita sem anestesia. A jovem disse ainda que, por não haver uma enfermeira na sala, o ginecologista a obrigou a segurar o material para a intervenção enquanto se retorcia com dores. À juíza Pilar de Lara, a colombiana declarou que sentiu tudo como se o médico lhe estivesse a "arrancar a pele". Em janeiro de 2018, um procurador pediu para os três homens - o médico, o empresário e o proxeneta -, quatro anos e meio de prisão.



Este é apenas uma das histórias do maior sumário contra a prostituição instruído em Espanha, no qual José Manuel García Adán é o principal suspeito. "As mulheres são umas porcas", ouve-se nas escutas relacionadas com o aborto feito à jovem. Para o proxeneta, a colombiana "é uma filha da puta" que com a gravidez pretendia "foder um cliente".