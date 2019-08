Uma mulher que tinha sido condenada a trinta anos de prisão por suspeita de ter realizado um aborto e homicídio foi absolvida numa repetição do julgamento que mostrou ao mundo o quão apertadas são as leis do aborto em El Salvador, na América Central.A libertação de Evelyn é inédita em El Salvador, onde as mulheres com problemas de gravidez são agressivamente perseguidas graças às duras leis do aborto. O país é um dos três da América Central com proibições totais ao aborto e, mesmo com uma pena prevista entre 2 e 8 anos, a morte do feto pode levar a acusações de homicídio, para o qual a pena é de 30 a 40 anos."Graças a Deus, a justiça foi feita", disse Evelyn após ter ouvido o veredicto. "Agradeço a todos os que estiveram aqui presentes", acrescentou, à saída do tribunal, perante um grupo que segurava cartazes com inscrições de "Justiça para Evelyn" e "Liberdade, Justiça e Reparação".