O momento foi captado em vídeo e posto a circular nas redes sociais. A Ryanair foi criticada por ter solucionado a situação ao mudar a mulher de lugar, mas a sua filha diz que a mãe acabou por pedir para ir para junto dela.



A Ryanair recebeu várias queixas por ter sido a mulher a levantar-se, em vez de quem a insultou. A companhia aérea disse ter informado a polícia: "Agora que este assunto está nas mãos da polícia, não podemos fazer comentários", indicaram.

Segundo a filha da vítima dos insultos racistas, a mãe tem artrite. O conflito começou porque, devido à doença, ela não conseguiu mover-se rapidamente para que o homem chegasse ao seu lugar junto à janela. A mulher estava sentada junto ao corredor. Enquanto a filha tentava dizer ao homem que a mãe tinha artrite, ele respondeu: "Não me interessa se ela é deficiente ou não – se lhe digo para sair ela tem que sair." Depois, a mulher pediu para ser levada para junto da filha. "Eu sei que se eu ou outra pessoa negra se tivesse comportado assim, a polícia teria sido chamada e teríamos sido expulsas do voo", lamentou a filha. Quando se queixou aos assistentes de bordo, eles negaram ter ouvido insultos racistas e pediram-lhe para telefonar aos serviços de apoio ao cliente, contou ao site Huffington Post.

Durante um voo da Ryanair entre Barcelona, Espanha, e Londres, no Reino Unido, um homem não deixou que uma mulher negra se sentasse ao lado dele. Depois de a insultar durante muito tempo, um assistente de bordo acabou por retirar a mulher do lugar."Não quero sentar-me ao pé da tua cara feia, da tua horrível cara feia", disse o homem. Quando a mulher tentou falar com ele, respondeu: "Não me fales numa língua estrangeira, sua vaca feia. Vou continuar até onde puder com esta c**** negra feia."