Covid-19. Dinamarca vai abater mais de 15 milhões de visons Medida surge após ter sido verificada uma mutação do novo coronavírus que infetou 12 pessoas. Primeira-ministra dinamarquesa defende que esta evidência ameaça a eficácia de uma futura vacina.

Depois de matar milhões de visons que tinham contraído uma mutação do novo coronavírus transmissível a humanos, a Dinamarca enfrenta agora um novo pesadelo. Enterradas em valas comuns de apenas um metro, os corpos de algumas estão a ser puxados para a superfície pelos gases resultantes da decomposição.O porta-voz da polícia dinamarquesa explicou ao canal de televisão nacional DR (e traduzido pelo jornal The Guardian ) que este fenómeno é natural. "À medida que os corpos se vão decompondo, produzem-se gases que fazem com que tudo expanda um bocadinho. No pior cenário, os visons são puxados para a superfície."A polícia da Jutlândia oeste (no norte do país) enterrou milhares de animais numa vala comum e agora estão a ser confrontados com esse reaparecimento dos corpos. O problema está a ser resolvido, mandando mais terra para cima dos corpos. "Este é um processo natural", acrescentou Thomas Kristensen. "Infelizmente, um metro de solo não é apenas um metro de solo - depende do tipo de solo. O problema é que o solo desta parte da Jutlândia é muito arenosa, logo muito leve. Por isso, tivemos de acrescentar mais solo no topo.A acrescentar este problema, há o relato dos media locais de que os corpos dos visons podem ter sido enterrados demasiado próximos de lagos e reservas subterrâneas de água, estando em risco a qualidade da água potável.O ministro dinamarquês do ambiente garantiu que o problema vai ser monitorizado 24 horas por dia, para evitar problemas futuros para animais e humanos.O abate em massa de visons gerou polémica na Dinamarca, o maior produtor mundial destes animais, que optou por esta solução perante a infeção destes animais pelo novo coronavírus. Os dados mostravam que estes animais tinham sido afetados por uma mutação do novo coronavírus e que eram capazes de o transmitir a humanos. Espanha e EUA também já procederam ao abate de alguns visons doentes com covid-19.