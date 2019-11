"La Grand Confrontation" ("O Grande Debate", em tradução livre),

Num debate sobre a liberdade de expressão, na quarta-feira, o filósofo e escritor francês Alain Finkielkraut gerou polémica na televisão francesa. Além de criticar a generalização do termo "violação", Finkielkraut apelou aos homens que "violem as mulheres".O programadedicado ao tema "Todas as opiniões são boas?", contou com a participação do filósofo, da ativista feminista Caroline De Haas , dos advogados Georges Kiejman e Francis Szpiner, do apresentador Frédéric Taddeï e da deputada Mathilde Panot. Numa discussão sobre a liberdade de expressão na era do "politicamente correto", as palavras do filósofo indignaram os presentes e a tensão aumentou com a intervenção de De Haas.Como explica o Le Monde, Finkielkraut criticou a chamada "cultura da violação". "Antigamente falava-se de violação para denunciar a penetração forçada", disse, defendendo que atualmente a tal "cultura da violação" inclui "piadas obscenas, engates, toques e até o galanteio". Assim sendo, "haveria em França muitos potenciais violadores", ironizou.Caroline de Haas acusou Finkielkraut de "insultar as mulheres que foram violadas", lembrando que todos os dias uma média de 250 mulheres são violadas em França. "Não podemos ignorar que quando se fazem este tipo de comentários se está a banalizar a violência", disse.A ativista fez depois referência ao realizador franco-polaco Roman Polanski , acusado de assédio e violação por várias mulheres e condenado nos EUA pela violação uma jovem de 13 anos. "Ao dizer que uma menina de 13 anos que foi violada por um realizador, neste caso Roman Polanski, não foi verdadeiramente violada, está a enviar a mensagem a todas as meninas de que isso não importa", ripostou De Haas.Nesse momento, a defender Polanski, o filósofo francês interrompeu a ativista: "Violem, violem, violem. Digo aos homens: violem as mulheres. Além disso, eu violo a minha todas as noites", disse."Ele foi acusado de violação , hoje ela reconciliou-se com ele", disse Finkielkraut ao mesmo tempo que acusou os ativistas de quererem "acabar com os tribunais em nome da luta contra a violação".

No Twitter, mais tarde, De Hass comentou as declarações do filósofo. "Ou este homem é violento ou acha engraçado gozar com a violação conjugal. Ou ambos. De qualquer forma, precisa de ajuda", escreveu.