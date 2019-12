Vídeo mostra líderes mundiais a comentarem discurso de Trump

Num vídeo partilhado pelo jornal britânico The Independent é possível ver um pequeno grupo de cinco pessoas a formarem um círculo: são eles o primeiro-ministro britânico Boris Johnson, o presidente francês Emmanuel Macron, o primeiro-ministro holandês Mark Rutte, o presidente canadiano Justin Trudeau e a princesa Ana, de Inglaterra.Johnson interpela Macron perguntando: "Foi por causa disso que chegou tarde?", ao que Trudeau responde: "Ele chegou tarde porque teve de estar 40 minutos numa conferência de imprensa", referindo-se, alegadamente, à conferência conjunta entre o chefe de Estado francês e o presidente norte-americano, na qual Trump falou extensivamente.O presidente francês parece concordar e mais tarde é possível ver Trudeau a afirmar: "Podia ver-se o queixo da equipa dele a cair ao chão".

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, considerou "desagradável" e "uma falta de respeito" a posição do presidente francês que afirmou recentemente que a NATO está em estado de "morte cerebral".

"Creio que é um insulto e fiquei surpreendido" pela frase de Emmanuel Macron, sublinhou o presidente dos Estados Unidos acrescentando também que se trata de uma afirmação "perigosa" porque, disse, "ninguém precisa mais da NATO do que a França".

O presidente de França, Emmanuel Macron , alertou que a organização de defesa que junta a Europa aos Estados Unidos, a NATO , está em "morte cerebral" devido ao afastamento dos EUA e ao comportamento da Turquia. Numa entrevista publicada pela revista The Economist, Emmanuel Macron defendeu ser fundamental "clarificar os objetivos estratégicos da NATO", referindo a necessidade de "muscular a defesa da Europa".a Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) foi criada em 1949 para promover a defesa mútua contra um ataque por qualquer entidade externa à organização.