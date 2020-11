A Batalha pela Alma da América - nas bancas a 10 de outubro

A procura de armas costuma sofrer aumentos depois de eventos como tiroteios e eleições explica The Trace , uma agência jornalística americana independente que cobre notícias sobre armas. Anteriores picos de venda ocorreram quando Barack Obama foi eleito presidente, em 2008, ou após o massacre na escola primária de Sandy Hook, em dezembro de 2012.Por outro lado a venda de armas teve uma queda após a eleição de Donald Trump, cuja campanha recebeu mais de 30 milhões de dólares de doações por parte da NRA (Associação Nacional de Armas).Contudo nenhum pico se compara com o aumento contínuo de 2020 que se arrasta desde março, altura em que a Covid-19 foi classificada como pandemia. Este ano os americanos adquiriram quase 17 milhões de armas, mais do que em qualquer ano de que há registo.Em junho deste ano, o FBI processou um total de 3.9 milhões de verificações de antecedentes criminais, procedimento necessário para a aquisição de uma arma pela primeira vez. Desde 1988, ano em que começaram os registos, que nunca tinha sido registado um valor tão alto.A Small Arms Analytics & Forecast (SAAF), uma consultora independente que estuda os mercados globais de armas de pequeno porte, publicou um relatório em outubro que estima que em setembro de 2020, nos Estados Unidos, houve 1.8 milhões de armas vendidas. Este valor indica um aumento de 66% em comparação ao mesmo período do ano anterior.Setembro de 2020 passa assim a ser o sexto mês em que foram vendidas mais armas desde que há registo.A diversidade dos compradores está a aumentar, passando a incluir uma onda de compradores pela primeira vez, como mulheres, minorias e pessoas com opiniões politicas menos conservadoras , avança a agência noticiosa Reuters.O aumento destes valores não passa despercebido. Na última quinta-feira a gigante de distribuição norte-americana Walmart decidiu retirar temporariamente as armas e munições das suas lojas como medida de precaução. Walmart já tinha tomado esta medida no verão deste ano durante as manifestações que se seguiram à morte do afro-americano George Floyd.