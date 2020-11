A Unesco decidiu recusar o pedido que lhe tinha sido dirigido pela Associação Internacional de Tauromaquia (AIT). O assunto chegou a estar na agenda de setembro, mas foi retirado dias antes, depois de uma onda de indignação e pedidos de associações de proteção dos animais.Agora, na reunião de novembro, o Comité Intergovernamental do Património Cultural Imaterial do organismo das Nações Unidas revela que o pedido de classificação das touradas foi recusado por uma questão de forma. Ao que tudo indica o pedido feito pelo presidente da AIT, William Cárdenas, acabou por ser considerada uma simples carta enviada à diretora geral da Unesco, Audrey Azoulay, e não uma petição formal pela salvaguarda desta atividade como património imaterial da humanidade, refere o jornal espanhol El País Na carta, a associação defende que a tauromaquia deve ser integrada na "lista urgente" de atividades protegidas, o que acontece apenas em casos em que as tradições estão em risco de desaparecer.A Unesco já foi criticada por considerar outros espetáculos com animais, como as charreadas, que usam cavalos, no México, património imaterial da humanidade.