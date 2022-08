Uma espécie de Watergate à grega

O líder de um partido da oposição e um jornalista de investigação vigiados através de telemóveis infetados serão só a ponta do iceberg. O governo tremeu.

Oprimeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, líder do partido conservador Nova Democracia, garantiu num discurso ao país, em tom sério e dramático, transmitido em direto na televisão no dia 8: “Não sabia e nunca o teria permitido.” Que tenha tido de o fazer apenas ilustra até que ponto o escândalo Predator fragilizou o seu governo, com a classe política e os media gregos a usarem termos, para descrever o que se passa, como “Watergate”, “escândalo de proporções épicas” e “estado policial”.