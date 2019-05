Um jovem de 18 anos morreu na sequência do tiroteio numa escola nos subúrbios de Denver, Colorado. Dois atiradores dispararam dentro de salas de aula.

Dois estudantes entraram na sua escola e abriram fogo em Denver, EUA, ferindo oito pessoas e matando pelo menos uma. Dois sobreviventes do ataque encontram-se em estado crítico. Outro encontra-se estável e cinco já saíram do hospital.

Um jovem de 18 anos foi pronunciado morto no local, de acordo com Tony Spurlock, xerife do condado de Douglas.

Um atirador já foi identificado: também tem 18 anos e chama-se Devon Erickson.

Erickson e outro suspeito identificado como um jovem abriram fogo em duas salas de aula e foram detidos minutos depois. Fontes das autoridades indicaram a um canal de televisão local que fatores como vingança e raiva estão por detrás do ataque.

Um dos suspeitos era alvo de bullying por querer fazer a transição de sexo de mulher para homem e se identificar com o sexo masculino.

Este tiroteio ocorre menos de um mês depois do vigésimo aniversário do massacre de Columbine, em Littleton, a oito quilómetros da escola de Highlands Ranch onde ocorreu o tiroteio desta terça-feira.

Segundo o xerife, ocorreu uma luta enquanto os agentes da polícia entraram no edifício e alguns estudantes indicaram que uma vítima foi alvejada no peito enquanto tentava derrubar um atirador.

Uma vítima de 17 anos contou ao pai, Fernando Montoya, que foi alvejado três vezes depois de um atirador ter entrado na sua sala de aulas. "Ele disse que um rapaz tirou uma pistola de dentro de um estojo de guitarra e começou a disparar", afirmou Montoya ao canal local Denver 7.

Na escola encontram-se 1.850 alunos, do infantário ao 12.º ano.

Há uma semana, um atirador abriu fogo no campus de Charlotte da Universidade da Carolina do Norte, matando duas pessoas e ferindo outras quatro.



