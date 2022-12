Ucrânia pede boicote a "Quebra-Nozes" e outras obras russas

A Ucrânia pediu ao Ocidente para boicotar temporariamente obras russas, como o conhecido bailado O Quebra-Nozes, composto por Tchaikovsky. Num artigo de opinião, publicado no jornal The Guardian, a 7 de dezembro, o ministro da Cultura da Ucrânia, Oleksandr Tkachenko, afirmou que a cultura russa é usada pelo Kremlin como uma "ferramenta e até uma arma" para "justificar a sua terrível guerra".



"Não estamos a falar em cancelar Tchaikovsky, mas sim em interromper as apresentações das suas obras até que a Rússia cesse a sua invasão sangrenta", escreveu o ministro.