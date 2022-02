Ucrânia: NATO e Comissão Europeia apelam para solução diplomática

O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, insiste na via diplomática para resolver a questão da Ucrânia, tendo enviado uma missiva ao ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, para que continuem as negociações sobre a situação naquele país. No seu discurso, no âmbito da Conferência de Segurança que se realiza em Munique, Stoltenberg avisou Moscovo de que uma invasão à Ucrânia teria consequências nefastas para a Rússia.



O secretário-geral da NATO disse aos participantes na conferência que não havia sinais de que as tropas russas tinham começado a desmobilizar da fronteira ucraniana, como os oficiais russos tinham dito que iria acontecer, sublinhando o risco de um conflito real e na eminência de acontecer.



"Convidei a Rússia e todos os aliados da NATO para uma reunião no Conselho Rússia-NATO", explicou Stoltenberg, acrescentando ainda que está "extremamente preocupado" com a escalada armada na fronteira ucraniana. "Desde o fim da Guerra Fria que nunca vimos uma concentração tão grande de tropas prontas para o combate", avaliou ainda.