O ministro dos Negócios Estrangeiros da Turquia, anunciou que o país está disposto a ceder provas do alegado assassinato do jornalista saudita a um organismo judicial internacional.

"Estamos a investigar o caso na Turquia, de acordo com as leis turcas. O caso deveria ser julgado aqui. Neste momento não temos intenção de transferir o assunto para a ‘justiça internacional’", disse Mevlut Çavusoglu à estação de televisão NTV, esta quinta-feira.

"Mas, se um organismo jurídico internacional tomar a iniciativa e começar a investir no caso nós entregaremos todas as provas de que dispomos", acrescentou o chefe da diplomacia da Turquia.

"A Convenção de Viena (sobre relações diplomáticas) é clara. Isto é território da Arábia Saudita" indicou o ministro referindo-se directamente ao consulado de Riade em Istambul e à residência do cônsul, edifícios que foram alvo de buscas das autoridades turcas.

O jornalista Jamal Khashoggi desapareceu depois de ter entrado no consulado saudita, no dia 2 de Outubro onde terá sido assassinado.

"A mesma Convenção de Viena indica também que a investigação deve decorrer de acordo com as leis turcas. Se há detidos ou outros implicados no assassinato, todos deveriam ser processados e julgados na Turquia", insistiu.

Çavusoglu reconheceu que a investigação "está a atrasar-se" e, por isso, instou a Arábia Saudita a responder às perguntas das autoridades de Ancara, sobretudo sobre o alegado "esquadrão da morte" que terá operado contra o jornalista crítico do regime saudita.

"Há muitas perguntas que devem ser respondidas sobre as 18 pessoas [detidas em Riade]. Porque estão presas? Quem deu as ordens? Onde está o corpo de Khashoggi?" questionou o ministro.