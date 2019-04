Turistas não vão poder mais visitar ilha de Komodo e ir ver os dragões

Muitos turistas iam às ilhas na Indonésia para roubarem espécies que vendiam por largos milhares de dólares. Dragão de Komodo está mesmo em vias de extinção.

Os dragões (na verdade são lagartos de grandes dimensões) são a maior atração da ilha indonésia de Komodo. Mas agora é proibido visitar a ilha já que muitos dos visitantes não respeitam as regras e roubam estes espécies da ilha para os vender no mercado asiático.



Atualmente, existem 6.000 dragões de Komodo, sendo que apenas 500 destes animais são fêmeas. Por isso, o governo indonésio anunciou que vai interditar temporariamente o acesso dos turistas à ilha, a partir de janeiro de 2020. Desta forma, os indonésios esperam conseguir preservar a espécie.



As autoridades informaram que enquanto a ilha estiver fechada vão investir na plantação de vegetação que possa servir de alimento a estes dragões, de modo a aumentar a população.



Ainda não se sabe até quando ficará a interdição, mas jornais locais citados pelo jornal britânico The Guardian acreditam que a mesma pode ficar ativa até ao final de 2020.



A polícia indonésia deteve recentemente um grupo de nove pessoas suspeitas de ter vendido mais de 40 dragões por 35.000 dólares cada, sendo o encerramento da ilha sido anunciado dias depois.



Os dragões de Komodo são lagartos venenosos, que podem chegar a medir três metros de comprimento e pesar 50 quilos. Os animais apenas foram descobertos pelos europeus no século XX.