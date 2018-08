Um iraquiano que pediu asilo LGBT na Áustria viu o seu pedido recusado por as autoridades o terem considerado "demasiado feminino". De acordo com o Independent, este é a segunda vez em menos de um mês que as autoridades austríacas recusaram pedidos de asilo de refugiados LGBT, considerando que não conseguiram provar que são homossexuais.

No início de Agosto, o país recusou asilo a um cidadão afegão de 18 anos por este "não se comportar" como homossexual. "Não andas, não te comportas e não te vestes como alguém que pode ser homossexual", afirmaram as autoridades, citadas pelo jornal. "Sabemos que te envolvias em lutas com os teus colegas de casa frequentemente. Tens o potencial de ser agressivo, o que não é expectável num homossexual".

Após o caso se ter tornado público, a autoridade que regula os pedidos de asilo na Áustria garantiu ter aberto um processo disciplinar aos agentes, lamentando os "lapsos linguísticos" que ocorreram.

Semanas depois, o caso repetiu-se: um cidadão iraquiano de 27 anos não recebeu asilo após as autoridades austríacas o terem considerado "demasiado feminino". Para os agentes, o homem "agia como uma rapariga", o que significava que a sua sexualidade "não é verosímil".

As associações que lutam pelos direitos LGBT na Áustria atribuem a responsabilidade ao governo liderado por Sebastian Kurz. Quando foi eleito primeiro-ministro no final do ano passado, com coligação com a extrema-direita, a política de imigração foi apertada no país – tendo Kurz sublinhado já a vontade de criar um "eixo da boa vontade" anti imigração com a Alemanha e a Itália.