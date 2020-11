Trump reconheceu num tweet a vitória de Biden, mas voltou logo atrás

Donald Trump escreveu no Twitter que Joe Biden tinha vencido as eleições presidenciais, para o negar num outro tweet. Na publicação mais recente, o ainda presidente dos Estados Unidos defendeu na rede social que Biden "só ganhou aos olhos dos media das fake news". "Eu não reconheço derrota nenhuma. Temos muito por fazer. Esta eleição foi fraudulenta", escreveu. O Twitter já colocou o aviso em como as alegações de Trump são disputadas.





He only won in the eyes of the FAKE NEWS MEDIA. I concede NOTHING! We have a long way to go. This was a RIGGED ELECTION! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020





Num tweet anterior, Trump reconhecia pela primeira vez a vitória do democrata Joe Biden nas eleições de 3 de novembro. "Ele ganhou porque a eleição foi fraudulenta", escreveu.





He won because the Election was Rigged. NO VOTE WATCHERS OR OBSERVERS allowed, vote tabulated by a Radical Left privately owned company, Dominion, with a bad reputation & bum equipment that couldn’t even qualify for Texas (which I won by a lot!), the Fake & Silent Media, & more! https://t.co/Exb3C1mAPg — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020





Biden derrotou Trump ao vencer vários estados que o republicano tinha conseguido em 2016. Quanto ao voto popular, o candidato democrata conseguiu mais de 5.5 milhões de votos.



A campanha de Trump avançou com processos judiciais cujo intuito é mudar os resultados eleitorais em vários estados, apesar de não ter conseguido que fossem aceites. Segundo a Reuters, os peritos não acreditam que a litigação mude o curso das eleições presidenciais.