A equipa de Donald Trump anunciou que vai pedir uma recontagem dos votos em dois dos condados mais populosos do estado do Wisconsin. Esta é a última das ações interpostas em tribunal para tentar alterar os resultados das eleições presidenciais de 3 de novembro, que deram a vitória a Joe Biden.A campanha terá que pagar três milhões de dólares (2,5 milhões de euros) para permitir que a recontagem avance nos condados do Milwaukee e Dane. A equipa do ainda presidente dos EUA alega que os responsáveis pelas assembleias de voto pediram aos trabalhadores para alterar os boletins, emitiram ilegalmente boletins e contornaram as leis de identificação de eleitores."O povo do Wisconsin merece saber se o processo de eleições funcionou de forma transparente e legal. Infelizmente, a integridade dos resultados eleitorais não são confiáveis sem uma recontagem nestes dois condados e aplicação uniforme dos requisitos aplicáveis aos votos à distância do Wisconsin. Não vamos saber os verdadeiros resultados das eleições até que os boletins legais sejam recontados", afirmou Jim Troupis, elemento da campanha de Trump, num comunicado.A 20 de janeiro, está marcada a transferência de poder de Trump para Biden.