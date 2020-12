Trump disse que ia viver no clube de Mar-a-Lago. Um acordo que ele assinou impede-o

Os vizinhos de Donald Trump no seu resort Mar-a-Lago estão a tentar evitar que este se mude para lá depois de abandonar a Casa Branca. Para tal, escreveram uma carta à câmara municipal de Palm Beach a relembrar um acordo assinado pelo próprio Trump em 1993 que estipulava que a propriedade poderia ser usada como clube privado social e não como residência privada. Assim, Donald Trump ficaria impedido de passar aqui mais do que três semanas consecutivas por ano."Pelo acordo de uso, assinado em 1993, Mar-a-Lago é um clube social e ninguém pode residir na propriedade", escreveu o advogado Reginald Stambaugh, que representa uma das famílias vizinhas do resort, na carta entregue à câmara municipal, na terça-feira. Os serviços secretos dos EUA também receberam esta carta que pretende "dar tempo" ao presidente dos EUA para "fazer outros ajustes" sobre onde irá viver depois de abandonar a Casa Branca a 20 de janeiro, depois da tomada de posse de Joe Biden como novo presidente."Palm Beach tem muitas propriedades à venda, e certamente que ele poderá encontrar uma que vá ao encontro das suas necessidades", refere a carta, citada pelo New York Times . Em 2018, Donald Trump, que vivia em Nova Iorque antes de chegar à presidência, mudou a sua residência permanente para a propriedade de Mar-a-Lago, em parte por razões fiscais.O resort tem sido alvo de obras na ala residencial dos Trump e é expectável que a família passe aqui o Natal. A Casa Branca ainda não comentou esta carta e o acordo assinado por Donald Trump em 1993.