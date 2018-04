O presidente norte-americano, Donald Trump, manifestou-se este domingo convencido de que será "alcançado um acordo" com a China para evitar uma guerra comercial."A China vai retirar a suas barreiras aduaneiras porque é a coisa certa a fazer", escreveu Trump hoje de manhã na rede social Twitter.Segundo Donald Trump, as taxas aduaneiras vão ser "recíprocas" e alcançar-se-á "um acordo sobre a propriedade intelectual".O Presidente dos Estados Unidos prometeu também "um soberbo futuro para os dois países".Trump não explicou porque é que está tão optimista quanto à resolução da guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo.Na quarta-feira, Donald Trump tentou suavizar esta situação e negou mesmo que houvesse uma guerra comercial."Não estamos numa guerra comercial com a China, essa guerra foi perdida há muitos anos pelas pessoas tolas, ou incompetentes, que representavam os Estados Unidos", escreveu no Twitter o presidente dos Estados Unidos.E prosseguiu: "Agora temos um défice comercial de 500 mil milhões de dólares por ano, com o roubo de propriedade intelectual de mais 300 mil milhões de dólares".Na altura tinha lembrado que os Estados Unidos não poderiam "deixar isto continuar".