O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou esta quarta-feira a China de "quebrar o acordo" comercial e anunciou um agravamento das tarifas aduaneiras caso os países não cheguem a acordo.

Num comício na Florida, Trump confirmou o que já havia anunciado no passado fim de semana, quando indicou que a taxa sobre a importação de bens chineses para os EUA iria aumentar de 10% para 25% - com Pequim a referir que iria responder com as "contramedidas necessárias".