Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
07 de março de 2026 às 19:59

“Cuba está nos seus últimos momentos de vida”: Trump diz que EUA vão virar atenção para a ilha após guerra com o Irão

O presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou que Washington poderá voltar-se para Cuba após o conflito com o Irão. Durante uma cimeira com líderes latino-americanos, Trump declarou que a ilha “está no fim da linha” e prometeu mudanças no país.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter A SÁBADO É TODOS OS DIAS no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)