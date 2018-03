O Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, no Brasil, rejeitou esta segunda-feira o recurso da defesa do ex-presidente do Brasil, Lula da Silva, que foi condenado a 12 anos e um mês de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro no caso do tríplex de Guarujá.Em Janeiro deste ano, o tribunal não só confirmou a condenação como, por unanimidade, decidiu aumentar a pena de Lula da Silva. Esta segunda-feira, os juízes pronunciara-se apenas sobre o pedido de recurso apresentado pela defesa, sobre aspectos técnicos do processo.O habeas corpus - medida jurídica para proteger indivíduos cuja liberdade está em causa - vai agora ser avaliado pelo Supremo Tribunal Federal, a 4 de Abril. Esta decisão foi adiada para que o Tribunal Regional Federal de Porto Alegre pudesse pronunciar-se primeiro.O juiz Sérgio Moro poderá decidir agora se o ex-presidente do Brasil será preso no âmbito do processo Lava-Jato, que liga empresas brasileiras a políticos e à petrolífera Petrobas.