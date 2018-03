Denis K. é o cérebro da maior rede de assaltos pela Internet. Com 34 anos, vivia em Alicante, com a mulher e o filho, em completo anonimato. Era de lá que fazia as máquinas multibanco "cuspirem" milhares de notas, que depois eram recolhidas por "mulas". Foi detido pela polícia espanhola, juntamente com outros três suspeitos, numa operação que contou com a ajuda de autoridades de vários países europeus, da Interpol e do FBI. O seu estilo de vida simples nunca despertou a atenção das autoridades.

De acordo com o Ministério do Interior, Denis K. dirigia a organização criminosa desde 2013 e atacou mais de 100 instituições bancárias. O hacker, considerado um dos cibercriminosos mais perigosos do mundo, controlava todas as operações. Ao "número dois" do grupo cabia a tarefa de instalar o malware Carbanak e Cobalt que permitia que o terceiro elemento entrasse nos sistemas informáticos dos bancos. O quarto elemento da organização controlava as "mulas" – e o dinheiro levantado e transportado por estes elementos era enviado por criptomoeda para o líder.





Segundo as autoridades espanholas, o Cobalt permitiu que se atingissem cifras de cerca de 10 milhões de dólares por assalto. A organização precisava de dois a quatro meses para o organizar cada assalto. Era este período de tempo necessário para infectar os sistemas e fazer as máquinas "lançarem" o dinheiro.

Em algumas ocasiões, o grupo entrou directamente em contas, modificou os seus saltos e fez transferências directas entre as mesmas.