Os dois homens que afirmaram terem sido abusados sexualmente por Michael Jackson no documentário "Leaving Wonderland" receberam luz verde da justiça norte-americana para avançarem com processos contra duas empresas do artista norte-americano.Como avança a Reuters, os processos apresentados por Wade Robson e James Safechuck relativos aos abusos na infância não tinham sido aceites pelos juizes da Califórnia por estes dizerem respeito a crimes que terão acontecido após o 26.º aniversário de Jackson.Robson e Safechuck, que alegam terem sido abusados pelo cantor quando tinham entre sete e 10 anos, apresentaram recurso a essa decisão. O recurso foi aprovado e levou o Tribunal da Califórnia a extender o prazo, que passou a fixar-se nos 40 anos do cantor."Ficamos satisfeitos que o Tribunal tenha reconhecido a proteção dada pelas leis do estado da Califórnia às vítimas de abuso sexuais", apontou o advogado das vítimas. Já a equipa de defesa de Michael Jackson afirmou que esta é apenas uma "reanimação" das acusações "absurdas" destes dois homens.