"Jackson abusou destes rapazes, não apenas fisicamente, mas também psicológica e emocionalmente. Se não se compreender que eles estavam apaixonados por Michael, não se vai conseguir entender nada do que eles fizeram: Porque é que não disseste nada à tua mãe? Porque haverias de o defender em tribunal? A sociedade não reconhece que isto pode acontecer, [mas] o que está em causa é o amor podre do pedófilo e o amor puro da criança.""Nevelernad, aquela espécie de recreio ou de parque infantil - obviamente concebido para atrair crianças e como espaço de recreio para ele próprio enquanto desenfreado predador pedófilo - foi uma forma de Jackson se esconder à vista de toda a gente...""Ele andava a violar aquelas crianças noite após noite no quarto ao lado do das mães delas. Passava dias e noites na casa dos miúdos. Trata-se da mais revoltante depravação coberta por aquela fachada de angelical pureza infantil."Uma conversa com Dan Reed nos escritórios de produção do realizador de 54 anos, no centro de Londres.

