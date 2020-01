Nissa-Lynn e Justin Parson não ficaram surpreendidos quando o filho de 12 anos pediu uma liupa como prenda de Natal, uma vez que Cayden interessa-se muito por ciência, lê muitos livros e é curioso. O que o casal do Texas não estava à espera era que o filho usasse a prenda para incendiar o jardim de sua casa.

O episódio foi narrado pela mãe no Facebook, que afirmou que estava à espera que a prenda fosse usada para ler livros, mas acabou por dar origem a um Natal memorável. "Descobrimos que ele e os dois irmãos foram para a rua perceber se consegiam queimar buracos num jornal. Tudo estava sob controlo até que os rapazes entraram em casa a dizer que o canto do relvado estava a arder e que as luzes de Natal estavam a derreter", pode ler-se na publicação.Como explicou mais tarde à CNN a mãe, o relvado terá pegado fogo quando um pedaço de jornal a arder voou para o jardim. "Pegámos em baldes, o meu marido ligou os aspersores e foi buscar cobertores para apagar o fogo", continua Nissa-Lynn, terminando com um aviso: "nunca comprem lupas aos vossos filhos".