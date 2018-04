Novos confrontos na fronteira da Faixa de Gaza resultaram na morte de três palestinianos, esta sexta-feira. Ficaram ainda feridas 600 pessoas, depois dos confrontos com as forças israelitas durante um protesto palestiniano. O anúncio foi feito pelo governo israelita.Os confrontos aconteceram quando centenas de palestinianos terão tentado passar a fronteira, diz o governo de Israel.Os palestinianos marchavam em defesa do direito de regresso às suas casas e terras no período anterior a 1948. Os protestos duram há um mês e acontecem sempre na zona separada por vedação.Dos mais de 600 feridos, dois estão em estado crítico, cinco em estado muito grave.